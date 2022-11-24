غندور يهدد في حال التسوية المرتقبة





وجه رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل ، إبراهيم غندور رسائل للنائب العام ورئيس القضاة بأن ما يحدث للمعتقلين من ظلم واستمرار الاعتقال بالظلم البائن، ووصفه بالقتل خارج القانون وليس من العدالة الاستمرار في الاعتقال، مطالبا بتحقيق العدالة.

وقال خلال مخاطبته حملة إطلاق سراح الفريق أول بكري حسن صالح وفق موقع الطابية نيوز (نحن ضد التدخل الأجنبي وسنقف له بالمرصاد ولا اتفاق ولا محاصصة وسنعارض أي دستور مخالف للشريعة الإسلامية وسنقف مع كل من يقف ضد ذلك)، وأضاف (ولن نسمح بالمساس بالقوات المسلحة وماضون للمحافظة على بلادنا).

وزاد قائلا: (نحن حزب معارضة ما دام قادتنا في السجون وحزبنا محلول وسنكون معارضة مسؤولة للمحافظة على السودان الموحد وسنقف مع كل القوى السياسية ضد التدخل الأجنبي).

وطالب غندور بضرورة إطلاق سراح بكري وإخوانه، قائلا (أرحموا من في الأرض يرحمكم من السماء).

صحيفة الصيحة