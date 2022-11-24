تمديد الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن (1325) حتى 2024م





كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن تمديد الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 والمتعلق بالمرأة ،السلام والأمن حتى العام 2024 نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في وقت أكدت فيه توقف دعم المانحين للمشروعات، بما فيها مشروع دعم انفاذ الخطة الوطنية للقرار 1325.

وأكدت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية بالإنابة، ملاك دفع السيد، خلال مخاطبتها أمس بفندق السلام روتانا، ورشة العمل الفنية حول تطوير الخطة الوطنية السودانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والمتعلق بالمرأة السلام والأمن، والتي نظمتها الإدارة العامة للمرأة بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكوا) خلال الفترة من23-24-11-2022 إجازة الخطة الوطنية في يونيو 2020 على المستوى الوطني، وأشارت إلى اعتراف الأمم المتحدة بريادة المرأة السودانية في فض النزاعات وخلق الأمن والسلم الاجتماعي.

في ذات المنحى، أكدت مدير مركز المرأة، ممثل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا، الدكتورة نادية خليفة، على دعم مساعي الحكومة السودانية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 بجانب برامج تمكين المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، كما أبدت استعداد اللجنة للتعاون في كل مجالات المراة.

إلى ذلك، أشادت مديرة الإدارة العامة للمرأة، سعاد ديشول، بجهود المراة بالاسكوا في إطار دعم ومساعدة الدول الأعضاء ومن ضمنها السودان في تحقيق المساواة وادماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط.

وأضافت سعاد بأن بناء السلام والتنمية المستدامة يمثل مرتكزات رئيسية لترسيخ دعائم الاستقرار الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الداخلي والخارجي.

صحيفة اليوم التالي