الخرطوم: السلطات تعتقل 16 شخصًا





توجه محامو الطوارئ للقسم للإجراءات وتمّ تصديق الضمانات العادية.

أعلن محامو الطوارئ في السودان، عن اعتقال 16 ثائرًا من مواكب مدينة الخرطوم، بقسم شرطة الخرطوم شمال.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس.

وقال محامو الطوارئ، إنّ مواكب الثالث والعشرين من نوفمبر، تعرّضت إلى قمعٍ وعنفٍ مفرّطٍ، أدّى إلى إصابة عددٍ من الثوار من بينها إصابة خطيرة في الرأس للثائر محمد نادر، بواسطة قنبلة صوتية تلقى على إثرها عمليتين، وأدخل العناية المكثفة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبية متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز