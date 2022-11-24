أول رد رسمي من السعودية حول انضمام رونالدو لنادي النصر





علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، على أنباء انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكدت أن رونالدو تلقى عرضاً مغرياً من نادي النصر السعودي لضمه موسمين، خلال انتقالات الشتاء المقبلة، مقابل 242 مليون يورو.

وقال الفيصل في تصريحات لشبكة “CNN”: “لا أعلم شيئاً عن خطط كريستيانو رونالدو المستقبلية، لكن لما لا؟ دورينا قوي، يملك كل نادٍ 7 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى محترف آخر على الدكة”.

وشدد عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أن الأندية والمنتخبات السعودية، تلعب في أعلى المستويات بقارة آسيا، مشيراً إلى أن كرة القدم في المملكة تتقدم بشكل كبير، وأصبحت قوية للغاية.

الجدير بالذكر أن فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، اعترف في وقت سابق بالتفاوض مع رونالدو خلال الصيف الماضي، وأشار إلى أن الصفقة لم تتم بسبب أزمة حرمان الهلال من التعاقدات.

البيان