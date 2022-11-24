كأس العالم.. الأوروجواي تبحث عن الهدف الأول في مرمى كوريا بعد مرور 60 دقيقة





استمر التعادل السلبي بين منتخب كوريا الجنوبية والأوروجواي بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

أحداث المباراة

سيطر منتخب كوريا الجنوبية على الاستحواذ في أول 20 دقيقة، وحاول أن يسجل الهدف الأول ولكن بدون تهديدات حقيقية على مرمى الأوروجواي

بينما الأوروجواي تركت الاستحواذ لكوريا ، ولكن كانت أخطر عن طريق التحولات الهجومية

في الدقيقة 18 كاد فالفيردي أن يسجل الهدف الأول للأوروجواي عن طريق تسديدة يسارية ولكن علت العارضة

وفي الدقيقة 21 أضاع داروين نونيز كرة سهلة كادت أن تسفر عن الهدف الاول للأوروجواي

وفي الدقيقة 44 كاد جودين أن يسجل هدف التقدم للأوروجواي عن طريقة رأسية قوية ولكن ارتطمت بالقائم

تشكيل الأوروجواي

وكان أعلن دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب الأوروجواي تشكيل المنتخب لمواجهة كوريا الجنوبية في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وبدأ منتخب الأوروجواري المباراة ضد كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجو روشيت.

الدفاع: ماتياس أوليفيرا، خوسيه خمينيز، دييجو جودين، مارتن كاسيريس.

الوسط: رودريجير بينتانكور، ماتياس فيتشو، فيديريكو فالفيردي

الهجوم: لويس سواريز، فاكوندو بيليسري، داروين نونيز.

تشكيل كوريا الجنوبية

وكان أعلن باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية تشكيل المنتخب لمواجهة الأوروجواي في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية المباراة أمام الأورجواي كالتالي:

حراسة المرمى: كيم جيو.

الدفاع: كيم مون هوان، كيم مين جاى، كيم جون، كيم جين سو.

الوسط: هوانج إن بيوم، جونج وو يونج، نا سانج هو، لى جاى سونج.

الهجوم: سون هيونج مين، هوانج يوي جو

المجموعة الثامنة

وتضم المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 منتخبات البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية، الأوروجواي.

وتعد المجموعة الثامنة من أقوى المجموعات في كأس العالم بسبب تواجد منتخب البرتغال الذي يمتلك العديد من العناصر القوية على رأسها الدون كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد،ونجمي السيتي كانسيلو الظهير الطائر وبرناردو سيلفا متوسط الميدان، ومنتخب كوريا الجنوبية أحد أقوى منتخبات قارة آسيا والتي تمتلك هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سون هيونج مين نجم توتنهام برصيد 23 هدفا مناصفة مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب غانا الذي يشارك في المونديال للمرة

الرابعة في التاريخ بعد التأهل ثلاث مرات متتالية منذ 2006 وحتى 2014.

وتمتلك الأوروجواي العديد من العناصر القوية في الكرة العالمية مثل فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد وداروني نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي وتأمل جماهير الأوروجواي في تحقيق اللقب الغائب عن البلاد منذ 72 عاما.

بوابة فيتو