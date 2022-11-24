لافروف يلتقي لوكاشينكو خلال زيارته المقررة إلى مينسك





أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور مينسك يومي 27 و28 من نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، إنه “في الـ 27-28 من نوفمبر/تشرين الثاني، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مينسك للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية لروسيا وبيلاروسيا”

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وصف في وقت سابق من اليوم الخميس، اتحاد دول “بريكس” بأنه نموذج للدبلوماسية المتعددة الأطراف الذي يلبي الوقائع العصرية.

وقال لافروف خلال افتتاح المنتدى الدولي الرابع لدول “بريكس+” اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية “نرحب بالاهتمام الحقيقي في تطوير تعاون متنوع مع جمعيتنا، وهذا ليس مفاجئا، لأن العمل في إطار المجموعة يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والعدالة”.

ووصف لافروف المنتدى الدولي لمجموعة “بريكس+” بأنه منصة مطلوبة ومتطورة بشكل ديناميكي للتفاعل بين السلطات البلدية والإقليمية ومجتمع الأعمال.

ويشارك في أعمال المنتدى ليس فقط الدول الخمس، ولكن أيضا الدول الشريكة من آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

العربية نت