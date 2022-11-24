دعوة من السعودية على طاولة”البرهان”





بحسب إعلام مجلس السيادة.

تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الخميس، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في أعمال القمّة العربية الصينية التي ستعقد بمدينة الرياض في التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

وهنأ البرهان، سفير المملكة العربية السعودية لدي السودان، السفير علي بن حسن جعفر، المملكة العربية السعودية بفوز منتخبها في منافسات كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر، مؤكدا أن هذا الفوز يحفّز الدول العربية على إحراز مراكز متقدمة في المنافسات العالمية المقبلة.

باج نيوز