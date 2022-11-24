رئيس نقابة عمال الموانئ: (8) كرينات بالميناء الجنوبي انتهى عمرها الافتراضي





كشف مسؤول محلي لقيادات عمال البحر الأحمر، عن انهيار وشيك لمربطي سفن بالميناء الجنوبي.

وأكد رئيس الهيئة النقابية لعمال الموانئ، عبود الشربيني بحسب (سلا نيوز)، عن تهالك 8 كرينات قال إن عمرها الافتراضي (انتهى) بالميناء الجنوبي ببورتسودان.

وتمثل الكرينات الجسرية آليات المناول الرئيسي للحاويات من داخل البواخر في الميناء الجنوبي المتخصص في الحاويات.

وقال الشربيني إنّ الميناء الجنوبي يحتاج لكرينات جديدة، وتابع “الكرينات (1234) و( 5678) كثيرة الأعطال ولديها مشكلة في الاسبيرات”، وأكد شربيني أن مربطي السفن 17 – 18 تحتاج لتأهيل وصيانة شاملة، وكشف عن أعطال متكررة لكيبولات الكهرباء الأرضية بسبب قدمها، وحمّل الشربيني، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية جميع المشاكل المتعلقة بالميناء الجنوبي خاصةً عدم توفُّر الاسبيرات لعدم توفير متطلبات تحديث الآليات، وأضاف رغم قلة الإمكانات، فإنّ انتظار السفن بالميناء الجنوبي صفر وهي لا تمكث 24 ساعة، وطالب الشربيني، وزارة المالية بالتنازل عن ربطها المالي لمدة 6 أشهر، قائلاً إنها تكفي لمُعالجة مشاكل الميناء.

صحيفة الصيحة