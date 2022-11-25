



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

جبريل إبراهيم يرفض تخفيض سعر”الغاز”.

تورّط قوش في قضية تتهم فيها قيادات عسكرية سابقة بتمويل الإرهاب.

الشيوعي: النخب السياسية أدمنت الحلول الخارجية وتعادي مصالح الشعب.

الحرية والتغيير: استيعاب الاتحادي الأصل والشعبي يفتح الباب للفلول لتعطيل التحالف

صحيفة الجريدة:

محامو الطوارئ: السلطات اعتقلت 16 ثائرًا من المواكب.

11 قتيلاً بأحداث أم شليخة في ولاية غرب كردفان.

محكمة الاستئناف تلغي قرار رجم مريم تيراب.

أهالي سوبا ينفذّون وقفة احتجاجية ويهدّدون بإغلاق الطريق القومي.

إبراهيم الميرغني: سنمضي بكل عزمٍ وحسمٍ لضبط بوصلة الاتحادي.

صحيفة الصيحة:

مقتل”13″ شخصًا في نزاع مسلّح بين فصائل تابعة لحركة عبد الواحد.

المالية ترفض طلبًا للطاقة بتخفيض سعر أسطوانة الغاز.

“الاستئناف” بالنيل الأبيض تلغي حكمًا بالرجم في مواجهة سيّدة.

القبض على أخطر معتادي جرائم كسر المحلات التجارية بشرق النيل

صحيفة النيل الدولية:

عدد خاص بكاس العالم بقطر 2022

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الكاميرون تخسر من سويسرا بطعنة غادرة

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