وزير المالية: نُعاني من كثرة الجبايات التي لا يسندها القانون





أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، استعداد الحكومة لمراجعة كافة القوانين واللوائح التي تعيق الاستثمار بالبلاد لخلق بيئة جاذبة للاستمرار، وأضاف قائلاً نشجع الفرص الاستثمارية الصغيرة للشباب، مشيراً إلى أن التوسع في الاستثمار يخلق فرصاً للآخرين.

وقال وزير المالية في ورشة تعديل مسودة قانون الاستثمار لسنة 2021 بقاعة الصداقة اليوم، إن هناك كثيرا من المعوقات التي ظهرت خلال الممارسة في قانون الاستثمار، مضيفاً أن الاستثمارات يجب أن تستهدف الاستثمار المحلي ورأس المال السوداني في المقام الأول، مشيراً إلى أن رأس المال السوداني يهاجر إلى خارج البلاد، وقال إبراهيم إن السودان مقبل على تنفيذ مبادرة السودان للأمن الغذائي، مؤكداً إمكانيات البلاد في هذا المجال بلا حدود، مردفاً إننا نعاني من تضارب مشكلات الأراضي وكثرة الجبايات التي لا يسندها القانون، وأن هناك فوضى أرهقت كاهل المستثمر الوطني والأجنبي، الأمر الذي دعا إلى تعديل قانون الاستثمار، وأهمية أن تصاحب تعديلات القانون تعديل في الإدارات واللوائح.

الصيحة