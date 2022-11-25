الفئران تقدم خدمة العمر لتجار المخدرات في الهند





في واقعة غريبة، اختفى حوالي 440 رطلا من مخدر «الحشيش» كانت محتجزة في أقسام شرطة بالهند، بعد ضبطها من تجار المخدرات.

وبسؤال المسؤولين عن القسم، زعموا أن الفئران وراء هذا الاختفاء بعد تناول كمية المخدرات كاملة، بحسب ما جاء ضمن تحقيقات محكمة في ولاية «أوتار براديش».

كانت المحكمة تحقق في بعض قضايا تجار المخدرات، وعندما طلبت من الشرطة تقديم «الحشيش» كدليل، تم إبلاغها بواقعة الفئران الغريبة.

تقول المحكمة في حيثياتها وفقا لبي بي سي نيوز: «الفئران حيوانات صغيرة ولا تخاف من الشرطة، ومن الصعب حماية المخدرات منها».

كما استشهد القاضي سانجاي تشودري بحالات أخرى ألقت فيها الشرطة باللوم على القوارض في مخابئ المخدرات المتلاشية في منطقة ماثورا بالولاية.

في أحد الأمثلة، اختفى جزء من كمية ضخمة من الحشيش كانت مخزنة لدى الشرطة تبلغ 850 رطلاً، ونسب الأمر وقتها أيضا إلى الجرذان الجائعة .

قال القاضي إن الشرطة ليس لديها طريقة للتعامل مع القوارض المفترسة، لأن الحيوانات «صغيرة جدًا».

واقترح أيضًا أنه لحماية المخدرات المضبوطة من «الفئران الجائعة»، يجب بيع هذه المخدرات باعتبارها عقار بالمزاد العلني للمختبرات ومصنعي الأدوية، مع احتفاظ الحكومة بالعائدات.

على جانب آخر، زعم مسؤول كبير في شرطة ماثورا إن بعض الحشيش المفقود قد «تضرر بسبب الأمطار الغزيرة، ولم تمسه الفئران أو الجرذان».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اللوم على القوارض في حوادث مختلفة في الهند على مر السنين، ففي عام 2018، قضمت الفئران أكثر من 13ألف جنيه إسترليني من الأوراق النقدية داخل ماكينة في الهند.

وفي العام نفسه، انهار منزل من ثلاثة طوابق بعد أن اخترقت الفئران أساساته، مما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من ثمانية أفراد كانوا قد غادروا قبل ساعات فقط.

المصري لايت