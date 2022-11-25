شاهد بالفيديو.. طالبة جامعية سودانية تنجب سفاحاً بعلاقة غير شرعية داخل سيارة (ترحال) والسائق يجري ويترك سيارته من هول الواقعة





كشفت الناشطة السودانية الشهيرة مدام كوثر عن قصة حقيقية حدثت بأحد البيوت بالعاصمة السودانية الخرطوم, بطلتها فتاة جامعية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الطالبة التي التحقت بالجامعة حديثاً دخلت في علاقة سريعة مع أحد الشباب وأصبحت مداومة على الخروج من المنزل حتى في غير زمن الجامعة.

وأكدت مدام كوثر في حديثها أن الطالبة بعد فترة من الزمن ظهرت عليها أعراض “الوحم” نتيجة الحمل ولكن لم يكتشفها أحد غير عمتها.

وتابعت الناشطة بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: بعد أن كبر الجنين أصرت العمة على الفتاة أن ترافقها في مشوار لمناسبة خاصة.

ذهبت الفتاة بعد الحاح عمتها وأثناء استغلالهم لعربة (ترحال) صرخت الفتاة ومع صرختها خرج منها سفاح وسط ذهول عمتها التي أغمى عليها.

أما سائق الترحال فقد هرول وأخذ يجري من هول الواقعة والتي تابعها المئات من المارة الذين احتشدوا حول السيارة وساعدوا العمة على القيام من صدمتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين