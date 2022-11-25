شاهد بالفيديو.. فنانة الربابة السوداني الشهير (ود الأشبة) يرتدي الزي السعودي ويضع “العقال” على رأسه احتفالاً بفوز الأخضر على الأرجنتين





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة صور له ظهر فيها بشكل جديد وذلك أثناء زيارته لدول الخليج الإمارات وقطر والسعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر ود الأشبة خلال الصورة المتداولة على نطاق واسع وهو يرتدي الزي السعودي واضعاً على (العقال) على رأسه.

جمهور الفنان أكدوا أن ود الأشبة ارتدى الزي السعودي أثناء زيارته للمملكة وذلك تعبيراً عن سعادته بالفوز التاريخ للمنتخب الأخضر السعودي على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مبارياته بكأس العالم الذي تنظمه قطر هذه الأيام.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين