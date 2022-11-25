السودان يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة (ICDO)





فاز السودان بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) والتي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها.

جاء فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الدورة ال 25 للجمعية العامة للمنظمة التي إنعقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 22 إلى 24 نوفمبر 2022.

شارك السودان بوفد ترأسه السيد فريق اول شرطة د. عثمان عطا مصطفى مدير عام قوات الدفاع المدني وبحثت الجمعية خلال الدورة عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بالحماية المدنية والحد من آثار الكوارث وإدارة مخاطرها.

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