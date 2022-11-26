شاهد بالفيديو.. “حلاق” أجنبي يقوم بعمل حركة غير أخلاقية مع الفنان السوداني محمد بشير.. الفنان يبدي استغرابه والجمهور يكشف التفاصيل





تصدر مقطع فيديو بطله الفنان السوداني الشاب محمد بشير قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداولاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عن تعرض الفنان السوداني لموقف غريب بدر من “حلاق” أجنبي.

الحلاق قام بتصرف وصفه المتابعون بغير الأخلاقي تجاه الفنان الملقب بالدولي, حيث قام بتمرير أصبعه على الشفتين العليا واليسرى للمطرب.

ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين للمقطع فقد اندهش الفنان من تصرف الحلاق, لكنه ابتسم سريعاً بعد أن علم بأنها مزحة ومقلب من الرجل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته أكد أن “الحلاق” يعد من مطففي الشعر المشهورين وعادة ما يستخدم أسلوب الدعابة والكاميرا الخفية مع زبائنه بالمحل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين