شاهد بالفيديو.. عريس يعتدي على أحد المعازيم بالضرب بعد أن قام بوضع أموال من “النقطة” على رأسه والجمهور: (شكله مجبور على العرس الله يعين العروس)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الضحك من قبل مشاهديه ومتداوليه على وسائل التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة عريس لم يكشف متداولو المقطع عن جنسيته وهو في يوم زفافه.

العريس دخل بزوجته لساحة الزفاف وقبل جلوسه مع العروس في المكان المخصص لهما تفاجأ بأحد المعازيم وهو يضه له مال على رأسه.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن تصرف الشخص لم يعجب العريس الذي قام برمي المال بغضب, ليقوم الرجل بتكرار العملية ويتفاجأ بالعريس يركله ركلات قوية وسط دهشة الحضور.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه سخر من تصرف العريس وكتب أحد المعلقين (شكله مجبور على العرس الله يعين العروس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين