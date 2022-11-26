كأس العالم 2022.. نيمار ينشر صورة توضح حجم إصابته





نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة لقدمه وحجم التورم الذي ظهر بها جراء الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية.

نيمار في الفندق

بقي اللاعب في الفندق للعلاج مع دانيلو بعد ان تعرض لإصابة في الرباط الجانبي في كاحله الأيمن مع تورم في العظام، ولم يشاركا في مران البرازيل اليوم السبت.

تحدث كارلوس كاسميرو لاعب منتخب البرازيل، عن آخر تطورات إصابة زميليه في منتخب السليساو نيمار دا سيلفا ودانيللو، وموعد عودتهما للتدريبات الجماعية للفريق.

وأكد كاسميرو في تصريحات صحفية اليوم السبت عن الثنائي نيمار ودانيللو: “إنهم يتدربون في الصباح وبعد الظهر وفي الليل، إنهم يبذلون أكبر جهد في العالم على الجماهير أن تقدر ذلك، إنهم يعملون على العودة في أسرع وقت ممكن من أجل الوطن “.

البرازيل يستعد لسويسرا

يواصل منتخب البرازيل بقيادة مديره الفني تيتي، إستعداداته لمواجهة نظيره المنتخب السويسري، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

تنطلق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة يوم الإثنين 28 نوفمبر الجاري، حيث يشهد مباراتين، الأولى تجمع الكاميرون أمام صربيا، أما المباراة الثانية فتجمع البرازيل مع سويسرا.

المجموعة السابعة

وتضم المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

تشكيل البرازيل المتوقع

وبات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب البرازيل تغييرات محدودة أمام سويسرا، بسبب تعرض بعض عناصر التشكيلة الأساسية لإصابات أبرزهم نيمار ودانيللو وأنتوني، لذلك من المتوقع أن يبدأ منتخب السليساو مباراته أن سويسرا بتشكيل مكون من:

أليسون، ميليتاو، ماركينهوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رودريغو غوس، رافينها، فينيسوس جونيور، ريتشارليسون.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا

تقام مباراة البرازيل أمام سويسرا يوم الإثنين المقبل 28 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب 974، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

بوابة فيتو