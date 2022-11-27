شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة السودانية فاطمة كباشي تستضيف مشجع سعودي وتسأله عن الأغنية السودانية التي ربطها الجمهور بفوز المنتخب السعودي (الأخدر البتحرن)





أجرت المذيعة السودانية فاطمة كباشي والمتواجدة هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباريات كأس العالم المقام بقطر حوار مع الجمهور الماضر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد التقت كباشي خلال حواراتها بمشجع سعودي عقب نهاية إحدى مباريات كأس العالم.

المذيعة السودانية طرح سؤال على المشجع السعودي عن مدى إدراكه ومعرفته بالأغنية السودانية الشهيرة (الأخدر البتحرن) والتي ربطها الجمهور السوداني بانتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.

المشجع الشاب أكد في رده الذي رصدته محررة موقع النيلين أنه لا يعلم شيء عن الأغنية لكنه أكد أنه سيبحث عنها في الانترنت.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين