من هو لاعب منتخب الأرجنتين الذي ذهب لطبيب نفسي بسبب هدف سالم الدوسري؟





فجّر حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المكسيك: “بعد مباراة السعودية تواصلت مع طبيب نفسي.. السعودية سددوا عليّ مرتين وسجلوا هدفين”، بحسب موقع “ديلي بوست سبورت” الرياضي.

وأضاف :” لديّ 45 مليون أرجنتيني ورائي، وكان عليّ أن أعطي مستوى أكبر؛ لذلك شعرت بالمسؤولية”.

جدير بالذكر أنه لأول مرة يخسر منتخب الأرجنتين من فريق عربي في تاريخ كأس العالم.

صحيفة المرصد