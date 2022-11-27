بلقيس ولطيفة تحتفيان مع جمهور مسرح المجاز بعيد الاتحاد





أحيت الفنانتان بلقيس ولطيفة، أمسية فنية، أقامها مسرح المجاز، السبت، في سياق برنامج لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، وضمن موسم «هلا بالمجاز»، قدمتا فيها مجموعة من أجمل أغانيهما.

وأطلت الفنانتان على جمهورهما، بالتتابع، لتهدياه أمسية امتزجت فيها الكلمة المرهفة باللحن العذب، وأطربتا بصوتيهما جمهور مسرح المجاز، الذي يعيش أجواء عيد الاتحاد.

وفي مستهل الأمسية، أطلت الفنانة بلقيس على جمهورها، لتطلق صوتها في فضاء مدرجات المسرح، وسط استقبال حافل من الجمهور، الذي واكب الأغنيات بتفاعل كبير.

وخطفت الفنانة الأسماع بصوتها، وردد الجمهور معها كلمات أغنياتها، التي تتابعت واحدة بعد الأخرى، وشملت «حالة جديدة» و«مجنون» و«محمد المجد» و«شوف لي حل» و«امام مرايتي» و«نسم علينا الهوى»، وتناوب معها الجمهور في الغناء، في مشهد عكس أجواء البهجة والتفاعل التي سادت الأمسية.

وفي الجزء الثاني من الأمسية، اعتلت الفنانة لطيفة خشبة المسرح، واستهلت مشاركتها بأغنية «ما تروحش بعيد»، ثم أتبعتها بـ «من بلدي»، «كرهتك»، «بأحب ف غرامك» و«بالعربي» و«دار زايد» وختمت بأغنية «إن شاء الله»، وسط حماسة الجمهور.

وقدمت الفنانة لطيفة، في سياق مشاركتها، باقة من أشهر أغنياتها الجديدة والقديمة، حيث مزجت بين أغاني الماضي والحاضر، في توليفة تتناسب مع كافة الأجيال، كما مزجت في اختياراتها بين ألوان غنائية بلهجات مختلفة، توجهت إلى محبي فنها من مختلف الجنسيات.

وأطلت لطيفة على جمهورها، وفي جعبتها المزيد من الأغاني الجديدة، التي صدرت في ألبومها الأخير، الذي حقق نجاحاً كبيراً، لا سيما عبر المنصات المختلفة، محققاً 50 مليون مشاهدة واستماع، وحصدت به جائزة أفضل مطربة في أفريقيا.

وأعربت بلقيس عن اعتزازها بالمشاركة في أمسية مسرح المجاز، بمناسبة احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، فيما اعتبرت لطيفة، من جهتها، مشاركتها، فرصة لتعبر عن عمق علاقتها ومحبتها للإمارات، واعتزازها بما حققته من تقدم وازدهار.

وقد خصص ريع الأمسية لمؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانيّة العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

البيان