عدد حلقات مسلسل آخر دور للفنانة دينا الشربيني





اقترب موعد عرض مسلسل آخر دور للفنانة دينا الشربيني ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا المسلسل، ويبلغ عدد حلقات مسلسل آخر دور 12 حلقة.

البرومو

طرحت منصة شاهد vip برومو مسلسل آخر دور للفنانة دينا الشربيني ونستعرض في السطور القادمة عدد من الملاحظات على برومو المسلسل.

يبدأ برومو المسلسل بثراء جبيل التي تتحدث عن الموت ويبدو عليها ملامح الخوف وتطلب من دينا الشربيني إدخالها منزلها ويبدو أنها سيُلقى حتفها بعد سقوطها من شرفة شقة دينا الشربيني وستحوم الشكوك ما بين سقوطها بكامل وعيها أو أن دينا هي من ألقتها.

تتعرض دينا الشربيني للحبس والمحاكمة في المسلسل.

يجسد الفنان أحمد خالد صالح شخصية الضابط المجتهد الذي يحرص على كشف الحقائق الخفية

يكشف البرومو أن مريم الخشت تربطها علاقة زواج متوترة مع أحمد خالد صالح.

تظهر الراقصة لورديانا في أحد مشاهد البرومو.

يبدو آخر دور المكان الذي تدور حوله الأحداث في أحد العقارات المطلة على النيل.

ظهرت جثتين في البرومو منهم جثة للشخصية التي تجسدها ثراء جبيل.

بوسترات

نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بوسترات أبطال مسلسل آخر دور على رأسهم الفنانة دينا الشربيني.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة تعليقًا “شخصيات هتشغل تفكيركم طول اليوم، ومش هتخليكم تنامو ثانية طول الليل… جاهزين؟ مسلسل #آخر_دور ابتداء من ١ ديسمبر على #Shahid ضمن باقة VIP”.

الأبطال

ومسلسل “آخر دور” يتم تصنيفه تشويق ودراما ويشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كل من: أحمد خالد صالح، أحمد بدير، ميمي جمال، مريم الخشت، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج: حسين المنباوي تأليف: وسام صبري.

شاهد

ويمكن متابعة المسلسل وحلقاته المختلفة عبر منصة شاهد vip والتي تتطلب اشتراكًا لمتابعة الأعمال التي يتم عرضها خلالها.

ونفت الفنانة دينا الشربيني في وقت سابق خضوعها لعمليات تجميل، موضحة أنها لا تمانع الخضوع إليها حال احتاجت إليها في مراحلَ عمرية متقدمة.

بوابة فيتو