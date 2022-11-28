شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات يستعرضن (غوائشهن) الذهبية التي قدرت بمليارات الجنيهات ويثرن ضجة واسعة على مواقع التواصل





أثار مقطع فيديو لنساء سودانيات استعرضن الحلل الذهبية التي يمتلكنها ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن النسوة اجتمعن خلال مناسبة زواج وأخذن يستعرضن “الغوائش” الذهبية التي ظهرت على أيديهم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم في تعليقاته ما بين ساخر وما بين معجب بالكمية الكبيرة من الذهب التي ظهرت على يد النسوة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قدر جمهور المعلقين قيمة “الغوائش” الذهبية التي ظهرت على يد النساء بمليارات الجنيهات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين