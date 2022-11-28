شاهد بالصور.. زاره ومعه معونات غذائية.. في مفاجأة غير متوقعة شيخ الأمين الصوفي يسجل زيارة لشيخ أنصار السنة محمد مصطفى والأخير يستقبله بالأحضان

فجر الشيخ الأمين عمر الأمين صاحب النهج الصوفي مفاجأة متوقعة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لصور في زيارة غير متوقعة قام بها مساء الاثنين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام شيخ الأمين بتسجيل زيارة للشيخ محمد مصطفى عبد القادر بمجمعه الشهير مجمع الرشاد بأم درمان.

الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الشهير بانتمائه لجماعة أنصار السنة المحمدية استقبل الشيخ الصوفي الذي زاره بعربة محملة بالمواد الغذائية كمعينات لطلاب وخلاوي المجمع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تبادل الشيوخ الأحضان والابتسامات, الشيخ الأمين عمر الأمين تحدث عن الزيارة التي قام بها لمجمع الرشاد.

وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الزيارة التاريخية التي قام بها ما يلي:

بعد سنوات عجاف من العزلة أدت إلى الإنهيار الذي نعيشه الأن ، وبمبادرة مني لدعم التعايش السلمي بين أنصار السنة والصوفية ، قمت اليوم بزيارة الشيخ : محمد مصطفى عبد القادر أحد قادة وأساتذة جماعة أنصار السنة المحمدية وأمام وخطيب مجمع الرشاد الإسلامي وهذا اللقاء يعد خطوة مهمة للخروج من تلك العزلة ، آن الأوان لتصحيح المسار والانفتاح على المجتمع بعيداً عن الصراعات الايديولوجية والمعتقدات ، إذ نحن جمعينا نشهد شهادة أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله .. تتضافر الجهود لدعم التعايش السلمي بين الصوفية وأنصار السنة ، الذي يُرسي دعائم السلام في المنطقة ويعزز من الأمن والسلم ، ندعو إلى تحكيم صوت العقل حتى تعيش جميع الطوائف في سلام مع تقديم كامل الدعم لخلوة وطلاب مجمع الرشاد من معونات غذائية).