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شاهد بالصور.. زاره ومعه معونات غذائية.. في مفاجأة غير متوقعة شيخ الأمين الصوفي يسجل زيارة لشيخ أنصار السنة محمد مصطفى والأخير يستقبله بالأحضان

2022/11/28
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فجر الشيخ الأمين عمر الأمين صاحب النهج الصوفي مفاجأة متوقعة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لصور في زيارة غير متوقعة قام بها مساء الاثنين.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام شيخ الأمين بتسجيل زيارة للشيخ محمد مصطفى عبد القادر بمجمعه الشهير مجمع الرشاد بأم درمان.

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الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الشهير بانتمائه لجماعة أنصار السنة المحمدية استقبل الشيخ الصوفي الذي زاره بعربة محملة بالمواد الغذائية كمعينات لطلاب وخلاوي المجمع.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تبادل الشيوخ الأحضان والابتسامات, الشيخ الأمين عمر الأمين تحدث عن الزيارة التي قام بها لمجمع الرشاد.

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وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الزيارة التاريخية التي قام بها ما يلي:

(مبادرة الشيخ الأمين عمر الأمين لنبذ الكراهية
بعد سنوات عجاف من العزلة أدت إلى الإنهيار الذي نعيشه الأن ، وبمبادرة مني لدعم التعايش السلمي بين أنصار السنة والصوفية ، قمت اليوم بزيارة الشيخ : محمد مصطفى عبد القادر أحد قادة وأساتذة جماعة أنصار السنة المحمدية وأمام وخطيب مجمع الرشاد الإسلامي وهذا اللقاء يعد خطوة مهمة للخروج من تلك العزلة ، آن الأوان لتصحيح المسار والانفتاح على المجتمع بعيداً عن الصراعات الايديولوجية والمعتقدات ، إذ نحن جمعينا نشهد شهادة أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله .. تتضافر الجهود لدعم التعايش السلمي بين الصوفية وأنصار السنة ، الذي يُرسي دعائم السلام في المنطقة ويعزز من الأمن والسلم ، ندعو إلى تحكيم صوت العقل حتى تعيش جميع الطوائف في سلام مع تقديم كامل الدعم لخلوة وطلاب مجمع الرشاد من معونات غذائية).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2022/11/28