السنغال تعبر الإكوادور إلى ثمن نهائي كأس العالم





حسم منتخب السنغال تأهله لثمن نهائي مونديال قطر 2022، بالفوز (2-1) ضد الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي في الجولة الختامية لدور المجموعات.

سجل للسنغال إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وكاليدو كوليبالي في الدقيقة 70، بينما سجل للإكوادور مويسيس كايسيدو في الدقيقة 68.

بهذا الانتصار رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط، في وصافة المحموعة الأولى ليرافق المتصدر المنتخب الهولندي (7 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة رفقة قطر المستضيفة.

بدأت المباراة بضغط من منتخب السنغال، وسدد إدريسا جانا جايي كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 2.

وصوب ألفريد ندياي لاعب السنغال كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها مرت بعيدا في الدقيقة 11.

وتلقى ديالو لاعب منتخب السنغال كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد رأسية أمسك بها بسهولة هيرنان جالينديز حارس مرمى الإكوادور في الدقيقة 24.

واستقبل إسماعيلا سار كرة عرضية في منطقة جزاء الإكوادور، وصوب لكن كرته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 36.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 43، إثر وجود التحام بين هيناكبي وإسماعيلا سار، وانبرى لها الأخير ووضعها داخل الشباك معلنا تقدم أسود التيرانجا.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد البديل سيفوينتس لاعب الإكوادور كرة من خارج المنطقة، أمسك بها الحارس السنغالي ميندي بسهولة.

ونجح مويسيس كايسيدو في تسجيل هدف التعادل لإكوادور في الدقيقة 68، بعد ركلة ركنية وصلت داخل المنطقة إلى فيليكس توريس الذي حاول التسديد، لكن الكرة وصلت إلى كايسيدو الخالي تماما من الرقابة ليضعها في الشباك بسهولة.

وجاء الرد سريعا من السنغال، بعد دقيقتين فقط، حيث أعاد القائد كاليدو كوليبالي التقدم للسنغال مجددا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك الإكوادور.

وواصل منتخب السنغال سيطرته بعد الهدف، وسدد بولايا ديا كرة من داخل منطقة جزاء الإكوادور، مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 82.

ونجح لاعبو السنغال في الحفاظ على تقدمهم في النتيجة، وسط استحواذ من لاعبي الإكوادور خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليؤمنوا عبورهم للدور الثاني من البطولة.

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