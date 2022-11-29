بالفيديو.. شاهد ماذا قال الشيخ محمد مصطفى عبد القادر عن زيارة شيخ الأمين له؟ وما هي رسالته لأصحاب القلوب المريضة؟





فاجأ الشيخ الصوفي السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين وسائل التواصل الاجتماعي بزيارة لشيخ جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.

وبحسب ما نشر محرر موقع النيلين أمس الاثنين فقد وصل شيخ الأمين ومعه عدد كبير من حيرانه لمجمع الرشاد الإسلامي بحي الفتيحاب بأم درمان الذي يديره الشيخ محمد مصطفى.

الشيخ محمد مصطفى في بداية حديثه رحب بالشيخ الأمين وبحيرانه الذين رافقوه, كما قدم له الشكر بعد تواصله معه عبر الهاتف.

كما أشاد شيخ جماعة أنصار السنة بشجاعة شيخ الأمين عبر زيارته له رغم اختلافهم في المنهج الديني ومطالباً في الوقت نفسه ما أسماهم بأصحاب القلوب المريضة بعدم استغلال الزيارة لاشعال الفتنة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين