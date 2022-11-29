شاهد بالفيديو.. أب سوداني يمنح إبنته مهلة شهرا واحدا (إما أن تأتي بعريس أو سيتصرف) وابنته تسابق الزمن وتلجأ للشارع في وقت متأخر من الليل ومفاجأة كبيرة في انتظارها





كشف الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر عن قصة حقيقية حدثت لفتاة سودانية في العشرين من عمرها وتسببت لها في صدمة كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت الناشطة أن الفتاة تواصلت معها وحكت لها قصتها كاملة وتريد من المتابعين مساعدتها.

القصة بدأت بتهديد الأب لأبنته الجامعية بسبب تأخرها في الزواج على الرغم من أنها في بدايات العشرينات, ولكن نسبة لزواج شقيقاتها في أعمار صغيرة أصاب القلق الأب.

الأب اجتمع بابنته وأمهلها شهر واحد فقط مؤكد لها (إما أن تأتي بعريس أو سيتصرف هو), تهديد الأب دفع البنت للهروب للشارع في وقت متأخر من الليل.

ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين من الناشطة مدام كوثر فقد دخلت الفتاة في حالة بكاء شديد وفي الشارع العام بسبب الضغوطات التي يمارسها عليها والدها.

بعد لحظات جاء شاب وطالبها بالذهاب لمنزلها بسبب خطورة المنطقة التي تجلس فيها في هذا الوقت مؤكداً لها بأنه سيساعدها على مشكلتها.

أخذ الشاب رقم هاتف الهاتف بعد أن إطمأن على وصولها لمنزلها, وبعد أن تعرفا على بعضهما وحكت له مشكلتها أكد لها بأنه لا يمانع في الزواج منها.

ولكن الفتاة أكدت في حديثها أنها كانت تقيم علاقة عاطفية مع إبن شقيقته التي تسكن معهم في الحي, وطرحت استشارتها هل تخبره بعلاقتها السابقة مع إبن أخته أم تصل متكتمة على الأمر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين