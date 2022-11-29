شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقلد الفنانة نانسي عجاج بطريقة مدهشة والجمهور: (سبحان الله نفس الصوت وتقليد بالكربون)





أدهش شاب سوداني الحضور خلال الاحتفالية التي شارك فيها, كما أدهش جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتقليده للفنانة الشهيرة نانسي عجاج بطريقة ملفتة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد شارك الشاب خلال احتفالية نظمتها إحدى المدارس بالغناء على طريقة الفنانة نانسي عجاج عبر أغنية (بلدا هيلي أنا).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عقب سماعه للمقطع عبر عن اندهاشه من طريقة تقليد الشاب للفنانة الملقبة بالأميرة, وكتب أحدهم (سبحان الله نفس الصوت) ليرد عليه آخر (ما شاء الله تبارك الله تقليد بالكربون).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين