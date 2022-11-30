شاهد بالفيديو.. أحد مصابي الثورة السودانية يطالب الشباب بعدم الخروج في أي مظاهرات (لو تعرضت للإصابة لن تنفعك الحرية والتغيير ولا لجان المقاومة)





نشرت الناشطة السودانية ندى أحمد الطيب مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر من خلاله أحد مصابي الثورة السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وضح من خلال المقطع معاناة الشاب من إصابته التي تعرض لها إبان الثورة الأولى والتي غادرتها على إثرها للعلاج بالقاهرة.

الشاب أكد في حديثه الذي نشرته الناشطة أنه ظل طوال السنوات الماضية يعتمد على جهاز حتى يستطيع المشي, مؤكداً أنه لا يحس بأي تجسن في حالته الصحية منذ عودته من القاهرة.

وطالب الشاب المصاب في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين مواطنيه وخصوصاً فئة الشباب بعد الخروج في أي تظاهرات, حيث قال على حد تعبيره: (لا في حرية وتغيير بتقدم ليك حاجة ولا في لجان مقاومة بتقدم ليك حاجة).

وكانت الناشطة ندى قد نشرت المقطع على حسابها وكتبت ما يلي:

(الفيديو ده اترسل لي على الخاص من صديق للشاب ده وهو واحد من مصابي الثورة المشؤومة الغشتهم الاحزاب وساقوهم للمجهول بالشعارات البراقة والاساليب الملتوية لتحقيق اهدافهم السياسية للوصول لكراسي الحكم والسلطة على دمائهم واشلائهم ،،).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين