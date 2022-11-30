شاهد بالفيديو.. الشيخ مزمل فقيري يرد بقوة على زيارة شيخ الأمين لشيخ محمد مصطفي: (أحدهم شيخ الجكس والآخر شيخ التفاف والشعيرية)





هاجم الشيخ والداعية الاسلامي السوداني مزمل فقيري الشيخين محمد مصطفى عبد القادر شيخ جماعة أنصار السنة المحمدية, والشيخ الصوفي الأمين عمر الأمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء هجوم الشيخ مزمل على الشيخين بسبب الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ الأمين لشيخ جماعة أنصار السنة بمقره بمجمع الرشاد.

فقيري خلال حديثه الذي خصصه للرد على الزيارة بتفاصيلها وصف شيخ محمد مصطفى عبد القادر بشيخ “التفاف” كما هو مشهو عنه.

وأكد أنهم أطلقوا عليه لقب جديد وهو شيخ “الشعيرية” وذلك بعد تقبله لكرتونة شعيرية “نوبو” التي قدمها له شيخ الأمين كدعم على حد تعبيره.

وانتقل فقيري بالرد للشيخ الأمين الذي وصفه بشيخ “الجكس” كما مشهور عنه, ووصفه بأنه أسوأ شيخ في مشايخ الطرق الصوفية بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين