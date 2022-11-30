رونالدو يغيب عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة كوريا الجنوبية





لم يشارك كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده البرتغال الأربعاء، قبل يومين من المباراة المرتقبة ضد كوريا الجنوبية الجمعة في دور المجموعات لمونديال “قطر 2022”.

وبعد يومين من الفوز على الأوروغواي (2-0) وضمان البرتغال تأهلها رسميا إلى الدور الثاني من العرس الكروي، لم يشارك “سي آر 7” البالغ 37 عاما في التمارين، وحل بدلا منه غونسالو راموس ضمن تشكيلة اللاعبين الـ11 المحتملين للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية.

وفي حال لم يكن رونالدو متاحا أمام كوريا الجنوبية، فقد يحل بدلا منه في التشكيلة الأساسية أندري سيلفا (لايبزيغ الألماني) أو رافايل لياو (ميلان الإيطالي).

ورغم انتكاساته مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أنهى عقده معه بعد مقابلة شن فيها النجم البرتغالي هجوما لاذعا على “الشياطين الحمر”، بدأ رونالدو كأس العالم بشكل جيد، وسجل ركلة جزاء ضد غانا في المباراة الأولى (3-2).

كما أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا واحدا على الأقل في خمس نهائيات مختلفة.

ويأتي غياب “الدون” عن التدريبات الأربعاء، وسط تكهنات حيال النادي الذي سيكون وجهته الجديدة، إذ أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه تلقى عرضا من نادي النصر السعودي.

العربيه نت