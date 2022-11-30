رياضية
تشكيلة السعودية والمكسيك لمباراتهما في كأس العالم
فيما يلي تشكيلة السعودية والمكسيك لمباراتهما في آخر جولات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم باستاد لوسيل اليوم الأربعاء.
السعودية:
محمد العويس – علي البليهي – حسان تمبكتي – سلطان الغانم – عبد الإله العمري – سعود عبد الحميد – علي الحسن – محمد كنو – سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.
المكسيك:
جييرمو أوتشوا – سيزار مونتيس – إيدسون ألفاريز – أليكسيس فيجا – هيكتور مورينو – أوربيلين بينيدا – خورخي سانشيز – هنري مارتن – هيرفينج لوزانو – خيسوس جاياردو – لويس تشافيز.
البيان