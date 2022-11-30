أردوغان: استمرار النمو التركي رغم مخاوف الركود أمر قيّم





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استمرار النمو في بلاده رغم المخاوف من الركود في العالم “أمر قيّم”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع العدالة والتنمية في الولايات التركية بمقر الحزب في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أن تركيا حققت نموا بمعدل 3.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، وبمعدل 7.7 بالمئة في الربع الثاني.

وأضاف قائلا: “إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود على المستوى العالمي”.

وتابع: “نأمل بانطلاقة مبشرة لعام 2023 استنادا على اختتامنا عام 2022 عند مستوى قياسي”

العربيه نت