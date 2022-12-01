رياضية
بالفيديو.. مشجع بكأس العالم يرفع لافتة ويطلب من والدته مسامحته بعد ما فعله بمجوهراتها
رفع أحد المشجعين في كأس العالم بقطر لافتة يطلب خلالها من والدته مسامحته .
وأوضح أنه باع مجوهرات والدته لحضور مباريات كأس العالم .
وكتب الشاب على اللافتة :” أمي الغالية أنا آسف حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك .. إنه كأس العالم”.
مشجع يعتذر لأمه لبيع مجوهراتها لحضور المونديال#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/1EWIwEPMkk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
صحيفة المرصد