بالفيديو.. مشجع بكأس العالم يرفع لافتة ويطلب من والدته مسامحته بعد ما فعله بمجوهراتها





رفع أحد المشجعين في كأس العالم بقطر لافتة يطلب خلالها من والدته مسامحته .

وأوضح أنه باع مجوهرات والدته لحضور مباريات كأس العالم .

وكتب الشاب على اللافتة :” أمي الغالية أنا آسف حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك .. إنه كأس العالم”.

صحيفة المرصد