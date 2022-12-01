رياضية

بالفيديو.. مشجع بكأس العالم يرفع لافتة ويطلب من والدته مسامحته بعد ما فعله بمجوهراتها

2022/12/01
مشجع

رفع أحد المشجعين في كأس العالم بقطر لافتة يطلب خلالها من والدته مسامحته .

وأوضح أنه باع مجوهرات والدته لحضور مباريات كأس العالم .

وكتب الشاب على اللافتة :” أمي الغالية أنا آسف حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك .. إنه كأس العالم”.

صحيفة المرصد

2022/12/01