شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي الجامعي.. طالب وطالبة بإحدى الجامعات السودانية يخطبان بعضهما ويتبادلان الأحضان الرومانسية القوية وسط تصفيق زملائهم والغضب يجتاح مواقع التواصل





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان مودة من الغضب بسبب ما يحتويه من فوضى وانحطاط أخلاقي حسبما علق ناشرو المقطع على وسائل التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يفاجئ زميلته الطالبة في عيد ميلادها بخطوبتها أمام زملائهم الطلاب.

الطالبة التي ظهرت وهي ترتدي الزي الجامعة ظهرت وهي في لحظة فرحة وخجل بعد أن قام الشاب لتلبيسها “دبلة” الخطوبة على أصبعها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لم يكتفي الثنائي بارتداء “الدبلة” فقط زادا على ذلك بتبادلهما الأحضان الرومانسية القوية وسط تصفيق زملائهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين