أسطورة السعودية يُحمل رينارد مسؤولية الخروج المبكر من كأس العالم





حمل الأسطورة السابقة لكرة القدم السعودية ياسر القحطاني، مسؤولية خروج منتخب بلاده مبكراً من منافسات كأس العالم 2022، لمدرب الأخضر السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان منتخب السعودية خسر من بولندا 0/2 ثم من المكسيك 1/2، ليودع مونديال 2022 من دور المجموعات، رغم الانطلاقة القوية في مباراة الجولة الأولى وفوزه على منتخب الأرجنتين 1/2، أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم 2022.

وقال القحطاني خلال ظهور على قناة بين سبورتس: “رينارد يتحمل مسؤولية الخسارة أمام المكسيك، قام بتغيير مراكز عدد من اللاعبين بشكل غير مبرر، وهو الأمر الذي أفقد الأخضر قوته”.

وتابع: “كيف يقوم مدرب بتغيير مراكز أكثر من لاعب قبل مباراة مصيرية مثل مواجهة المكسيك، لأول مرة أشاهد المنتخب في هذه الحالة من التوتر”.

وأكمل: “منتخب السعودية كان قادراً على تحقيق الفوز أمام المكسيك، لكن أخطاء رينارد حالت دون ذلك وتسببت في الخسارة وإنهاء مشوار الأخضر مبكراً”.

يذكر أن منتخب بولندا تأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين، بينما ودع المنتخب السعودي البطولة مع منتخب المكسيك.

البيان