المغرب يتقدم على كندا في الشوط الأول ويضع قدما في دور الـ 16





استغل حكيم زياش خطأ فادحا من حارس كندا ميلان بوريان ليسجل هدفا مبكرا خلال تقدم المغرب 2-1 في الشوط الأول، ليضع “أسود الأطلس” قدما في دور 16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر لأول مرة خلال أربعة عقود تقريبا اليوم الخميس.

وارتبك الحارس بوريان بعد تمريرة زميله المدافع ستيفن فيتوريا المباغتة وقطع جناح تشيلسي الكرة ليسدد من فوق رأس الحارس بالدقيقة الرابعة في استاد الثمامة.

وضاعف المهاجم يوسف النصيري النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 23 ليصبح أول مغربي يسجل في نسختين بكأس العالم.

وقلصت كندا الفارق بعدما فشل نايف أكرد في تشتيت كرة عرضية وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

واعتقد النصيري أنه سجل الهدف الثالث للمغرب في الوقت بدل الضائع قبل أن يتقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.

ويكفي المغرب التعادل لبلوغ دور 16 لأول مرة منذ 1986 دون النظر إلى نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا في نفس التوقيت بالمجموعة السادسة، بينما ودعت كندا البطولة بالفعل عقب أول هزيمتين.

البيان