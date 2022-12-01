شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبدي اعجابها بأطفال تفوقوا عليها في الرقص خلال حفل خاص.. وتوقف الغناء لتتابع رقصاتهم





أبدت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي اعجابها بأطفال صعدوا المسرح وشاركوها الرقص خلال حفل خاص أحيته بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي يعود تاريخه للعام 2019 أي قبل ثلاث سنوات ما زال متداولاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الشهيرة كتبت على الفيديو وقتها (تتذكرو الولد البعرض داااك دي نفس الحفلة بس زيادة عليهو البنات الحلوات ديل حلاوة شديدة ياخ. لمن اكون في حفلة والأطفال ينبسطو بكون اسعد زول).

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تتوقف عن الغناء للتابع ابداعات هؤلاء الأطفال في الرقص.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين