كل ما تريد معرفته عن حفلات تامر حسني المقبلة





يعيش النجم تامر حسني حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة حيث أنه يستعد لإحياء حفلتين غنائيتين ليجدد نشاطه الفني بعد إحياءه لمجموعة حفلات غنائية مؤخرا.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل حفلات تامر حسني المقبلة.

الحفلة الأولى

يستعد النجم تامر حسني غدا الجمعة الموافق 2 ديسمبر لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في أحد الجامعات الكبرى ومن المتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا كبير.

الحفلة الثانية

كما يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد بـ دولة الإمارات تحديدا في “الشارقة” ومن المقرر إقامته يوم 7 يناير المقبل لعام 2023.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة من أغانيه الشهيرة خلال حفله المقبل بالإمارات ومن أبرزها “ مبطلناش إحساس”، “نفس النهاية”، “قبلتيني”.

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرا، حفله الغنائي بالكويت، وسط حضور غفير من جمهوره ومحبيه في أجواء من السعادة والفرح.

وأعرب “تامر”، عن فرحته بنجاح الحفل، وكتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “من اجمل حفلات العمر بالكويت شكرًا جمهور الكويت الراقي العظيم”.

وتابع: “محبتكم اللي شوفتها النهارده عمري ما هنساها شكرًا لكل الجاليات العربية الغاليه شكرًا للجاليه المصريه الحبيبه شرفتوني ونورتوني وابهرتوني”.

وتصدرت أغنية “هتجوزك”، للفنان تامر حسني، التريند الثنائي على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بعد أن وصلت نسبة مشاهدة الكليب لـ مليون و400 ألف مشاهدة في يوم واحد.

بوابة فيتو