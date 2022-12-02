تركي آل الشيخ يعلق: المنتخبات الي طلعت من كاس العالم لو سامعين الخطة كان كلام ثاني





نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو سابق له وهو يناقش خطة لعب مع مدرب نادي ألميرا، بتعليق وجهه للمنتخبات التي خرجت من مونديال قطر 2022.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه: “المنتخبات الي طلعت من كاس العالم… لو سامعين الخطة ومركزين كان كلام ثاني… بس أنتم تحبون العناد”.

وكان آل الشيخ قد نشر تغريدة، فجر الخميس عقب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر قائلا: “الحمدالله على كل حال وما قصرو… وإن شاء الله القادم أجمل بدعم سيدي..”

وكان “الأخضر” خسر من المنتخب المكسيكي بهدفين لواحد، في الأسبوع الثالث من دور المجموعات، ليودع المونديال من الدور الأول، وعقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.

المنتخبات الي طلعت من كاس العالم … لو سامعين الخطه ومركزين كان كلام ثاني … بس انتم تحبون العناد🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iKP577lTsL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 2, 2022

CNN Arabic