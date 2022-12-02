في مباراتين مثيرتين.. كوريا الجنوبية تتأهل والأوروغواي تودع





ضمن منتخب كوريا الجنوبية رسميا تأهله رفقة البرتغال إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم 2022، بينما فشلت الأورغواي في حجز بطاقة العبور رغم فوزها على غانا.

وفي الوقت بدل الضائع، سجلت كوريا الجنوبية هدف الفوز على البرتغال، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ويضمن بذلك الكوريون التأهل رسميا إلى الدور الثاني.

وجاء هدفا كوريا من أقدام كيم يونغ غون في الدقيقة 27 وهوانغ هي تشان في الدقيقة 91، بينما كان ريكاردو هورتا سباقا لافتتاح التسجيل للبرتغال في الدقيقة 5.

في المباراة الثانية، فازت الأوروغواي بهدفين نظيفين على منتخب غانا، سجلهما جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة الـ26 والـ32.

وكانت المؤشرات كلها تؤهل الأوروغواي إلى مراحل إقصاء المغلوب، قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدف الفوز في آخر دقائق المباراة، مما حطم آمال رفاق لويس سواريز، حيث بات المنتخب الكوري متقدما بفارق الأهداف.

وبذلك، تتأهل كل من البرتغال (6 نقاط) وكوريا الجنوبية (4 نقاط) من المجموعة الثامنة.

سكاي نيوز