شاهد بالصورة والفيديو.. أزياء فاضحة وخلع ملابس للفتيات أمام الشباب خلال فيلم سوداني أثار ضجة واسعة





أثار فيلم سوداني تم طرحه على وسائل التواصل الاجتماعي حديثاً ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بسبب ما يحتويه من لقطات تمثيلية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفيلم الذي يهدف لمحاربة بعض الظاهر السالبة عند الشباب انقسم حوله المعلقون ما بين مشيد ومنتقد.

إثارة الجدل التي أحدثها الفيلم داخل مواقع التواصل الاجتماعي سببها ملابس وأزياء الممثلات داخل الفيلم القصير.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهرت اللقطات القصيرة فتيات وهن يخلعن ملابسهن تحت أنظار الممثلين الشباب المشاركين في الفيلم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين