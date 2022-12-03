شاهد .. السودانية احسان التي أحدثت ضجة كبيرة بعد زواجها بالمحكمة دون موافقة أهلها تظهر في مقطع فيديو تكشف من خلاله تعرض زوجها لحادث خطير وتطلب من الجميع مساعدتها





بثت السودانية المقيمة بإحدى دول الجوار احسان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن احسان كانت قد أحدثت ضجة كبيرة قبل سنوات بعد زواجها من شاب أجنبي عن طريق المحكمة دون موافقة والدها.

إحسان ظهرت لأول مرة بعد سنوات من الاختفاء في مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرض زوجها وسندها في الحياة لحادث أدخله المستشفى وهو في حالة غيبوبة تامة.

وطلبت إحسان من جميع متابعي المقطع مساعدتها على علاج زوجها لأنها تمر بظروف صعبة ولا تملك ما تعالج بعه زوجها الذي يرقد طريح الفراش بالمستشفى بعد أن قامت بتصويره.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين