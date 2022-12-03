مهرجان الفيفا للمشجعين يتخطى المليون زائر من جماهير كأس العالم





استقبل مهرجان الفيفا للمشجعين، في حديقة البدع بالدوحة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 19 نوفمبر الماضي، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تتواصل منافساتها حتى 18 من الشهر الجاري.

وحصل المشجّع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في استاد لوسيل، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.

وعقب الإعلان عن فوزه بالجائزة؛ قال هيثم الذي يقيم في قطر: “لا أكاد أصدق أنني الزائر رقم مليون في مهرجان الفيفا للمشجعين. لقد جئت إلى موقع المهرجان للاستمتاع بفقراته الترفيهية، وما لبثت أن وجدت نفسي أقف على المسرح أمام الآلاف من جمهور المهرجان، وأحمل كرة قدم موقعة من أساطير كرة القدم كافو ورونالد دي بور، وفي يدي الأخرى تذكرتين للمباراة النهائية في المونديال. هو بلا شك أمر مذهل بالنسبة لي.”

ويعرف هيثم جيدًا المنتخبين الذين يتطلع إلى حضور المواجهة بينهما في نهائي المونديال، حيث أكد أنه يأمل أن تشهد هذه المباراة منافسة بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، متوقعًا أن تكون مباراة ممتعة على أرضية استاد لوسيل، أكبر استادات المونديال، بحضور أكثر من 88 ألف مشجّع، في ختام منافسات النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي.

وأضاف هيثم: “أشجّع، إلى جانب منتخب بلادي مصر، الذي لم يحالفه الحظ بالتأهل للمونديال، فريق السامبا البرازيلي، لكني أتمنى هذه المرة أن يجمع نهائي البطولة بين الأرجنتين والبرتغال، ليستمتع العالم بمشاهدة أسطورتي كرة القدم ميسي ورونالدو يتنافسان في نهائي كأس العالم، وربما في آخر مشاركة لهما في المونديال.”

وحول تجربته في قضاء اليوم بالمهرجان، قال هيثم: “كان متحف الفيفا المفضل لدي، لقد استمتعت برؤية مجموعة رائعة من قمصان منتخبات شاركت في كأس العالم، ويعود تاريخها إلى النسخة الأولى من المونديال. الأجواء رائعة هنا، بوجود آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم، والعديد من الفعاليات والعروض الموسيقية المختلفة.”

ويتخذ مهرجان الفيفا للمشجعين موقعًا مميزًا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسية للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة. ويمتد المهرجان على مساحة 145 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار مع مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى من أنحاء العالم. ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل.

ويضم مهرجان الفيفا للمشجعين منافذ للأطعمة والمشروبات تناسب مختلف الأذواق، إلى جانب البرنامج الترفيهي الفريد الذي يجمع بين كرة القدم والأنشطة الترفيهية المختلفة، ويقدم فنانين محليين وعالميين مثل ديبلو وكيز دانيال ونورا فتحي وترينيداد كاردونا وكالفين هاريس.

يشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان الفيفا للمشجعين تشهد تخصيص نشيد رسمي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أطلقت أغنية “توكو تاكا”، بمشاركة ثلاثة من نجوم الغناء المعروفين، وهم ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما. وقد تعاونت استراتيجية FIFA Sound الترفيهية المصممة لتعزيز الارتباط بين الساحرة المستديرة والموسيقى، مع “يونيفرسال أرابيك ميوزك” و”ريبابليك ريكوردز”، في إطلاق الأغنية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وقد وصلت الأغنية في أسبوع إطلاقها إلى رقم 1 على تطبيق “آي تيونز”، كما كان فيديو الأغنية الأكثر مشاهدة على يوتيوب،

بوابة فيتو