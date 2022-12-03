محمد هنيدي: مصر تنظم حدثا عالميا لم يأخذ حقه بسبب كأس العالم





قال الفنان محمد هنيدي: يوجد حدث مهم في مصر لكن لم يأخذ التغطية الكافية بسبب كأس العالم.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: مصر بتستضيف النهاردة عرض الأزياء العالمي لديور.. ونجوم ومشاهير العالم متجمعين في مصر.. في واحد من أهم أحداث الموضة في العالم بتنظيم وحضور فوق المستوى يشرف مصر والوطن العربي كله.

خروج المنتخب السعودي من المونديال

وكان الفنان محمد هنيدي عبر عن حزنه لخروج المنتخب السعودي من مونديال كأس العالم قطر 2022 بعد الهزيمة أمام المكسيك بهدفين لهدف.

وكتب هنيدي عبر صفحته على فيس بوك: “حزين جدا لخروج المنتخب السعودي.. وسعيد في نفس الوقت بالمستوى اللي قدمه في البطولة.. اللي شرف كل العرب وخلي أكبر منتخبات في العالم بتتمنى الصعود على حسابه وعملت له ألف حساب، هاردلك يا رجالة.. شرفتونا”.

وخسر منتخب السعودية أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وودع المنتخبان المنافسات بشكل رسمي، حيث تأهل منتخبا الأرجنتين في الصدارة وبولندا في المركز الثاني بفارق الأهداف على المكسيك

بوابة فيتو