كأس العالم 2022.. ميسي يسجل الهدف الأول للأرجنتين في مرمى أستراليا





سجل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني الهدف الأول في مرمى أستراليا في الدقيقة 35 في المباراة التي تقام على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022

تشكيل الأرجنتين

إيميليانو مارتينيز، مولينا، روميرو، نيكولاس أوتاميندي، أكونيا، إينزو، ماك أليستر، رودريجو دي باول، البابو جوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

ويغيب دي ماريا عن تشكيل الأرجنتين الأساسي، بعدما كانت تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة.

تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

الدفاع: كيي روليس – ميلوش ديجينيك – هاري سوتار – عزيز بيهيتش.

الوسط: آرون موي – جاكسون إيرفين – ريلي ماكجراي.

الهجوم: ماثيو ليكي – ميتشيل دوك – باكوس كيانو.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية وقنوات الكأس الفضائية وتحديدًا beIN Sports HD 1 Max

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل إلى هذا الدور بعد تعرضه لهزيمة فى الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية، قبل أن يفوز في الجولة الثانية بهدفين نظيفين على منتخب المكسيك، ثم فاز على منتخب بولندا في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة ليحصد 6 نقاط ويتصدر مجموعته.

في حين تأهل منتخب أستراليا لدور أيضًا بعدما تعرض لهزيمة أمام فرنسا فى الجولة الأولى برباعية مقابل هدف، ثم فاز على تونس بصعوبة فى الجولة الثانية بهدف نظيف، قبل أن يفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة بهدف نظيف أيضًا ويتأهل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط خلف الديوك صاحب الصدارة.

بوابة فيتو