كأس العالم 2022.. جيسوس يغادر معسكر منتخب البرازيل عائدا لصفوف أرسنال





غادر جابرييل جيسوس مهاجم منتخب البرازيل بالعاصمة القطرية الدوحة في طريقه إلى العاصمة الانجليزية لندن لاستكمال علاجه من أجل التعافي من إصابته في الركبة في صفوف فريقه آرسنال.

في المقابل، سيبقى أليكس تيليس ضمن بعثة منتخب السليساو في قطر حتى يوم الاثنين لمشاهدة مباراة دور الـ16 ضد كوريا الجنوبية، على أن يغادر يوم الثلاثاء المقبل في الطريق إلى أسبانيا للإنضمام لفريق إشبيلية.

حصة تدريبية

أدى منتخب البرازيل تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم.

وشهد المران مشاركة نجم منتخب السليساو نيمار جونيور، بعد تماثله للشفاء، وظهر اللاعب بحالة معنوية عالية، وقدمت لمساته السحرية خلال المران.

نهاية دور المجموعات

أسدل الستار أمس الجمعة على مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا على الأراضي القطرية، وتختتم منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

مباريات دور الـ 16

اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بانضمام سويسرا، وكوريا الجنوبية من المجموعتين السابعة والثامنة.

وتأهلت هولندا والسنغال من المجموعة الأولى، بينما وصلت إنجلترا وأمريكا من المجموعة الثانية، ومن المجموعة الثالثة، تأهلت الأرجنتين وبولندا، بينما صعدت فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

المجموعة الخامسة تأهل منها اليابان كمتصدر ومعها إسبانيا في الوصافة، فيما ودعت ألمانيا البطولة مجددا من الدور الأول، كما حققت المغرب مفاجأة كبرى بتصدر المجموعة السادسة ومن ثم التأهل رفقة كرواتيا، فيما صعدت البرازيل ومعها سويسرا من المجموعة السابعة.

البرتغال لم تتأخر عن تصدر المجموعة الثامنة، لتصطحب معها كوريا الجنوبية على حساب أوروجواي وغانا.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم:

السبت 3 ديسمبر

هولندا مع أمريكا 5 مساء

الأرجنتين مع أستراليا 9 مساء

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا مع بولندا 5 مساء

إنجلترا مع السنغال 9 مساء

الإثنين 5 ديسمبر

اليابان مع كرواتيا 5 مساء

البرازيل مع كوريا الجنوبية 9 مساء

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب مع إسبانيا 5 مساء

البرتغال مع سويسرا 9 مساء

بوابة فيتو