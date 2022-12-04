بالفيديو.. طرد معلق رياضي بين شوطي مباراة المغرب وكندا بسبب “معلومة صحيحة”





تم فصل معلق رياضي من وظيفته بين شوطي مباراة المغرب مع كندا والتي فاز بها “أسود الأطلس” 2-1 وتأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بسبب معلومة قدمها في الشوط الأول.

واستبدل المعلق التركي ألبير باكيرجيجيل لقنوات TRT الحكومية بعد نهاية الشوط الأول من المباراة وفقا لما أعلن في تغريدة على “تويتر”.

وفي الدقيقة الـ4 من زمن المباراة سجل حكيم زياش مبكرا هدف المغرب الأول، وبطبيعة الحال فإن المعلق ذكر أن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم هو للنجم التركي السابق هاكان شوكور.

وسجل شوكور هدفه في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية.

والسبب في فصل السلطات التركية للمعلق لم يكن المعلومة التي قدمها بل ذكر اسم شوكور تحديدا.

وسجل النجم التركي السابق خلال مسيرته الكروية 51 هدفا في 112 مباراة حمل فيها ألوان المنتخب التركي.

لكن شوكور، وبعد انتهاء مسيرته الكروية، تحول إلى السياسة وتم ربطه من قبل السلطات لاحقا بالإرهاب وبمحاولة الانقلاب التي جرت في تركيا عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، غادر شوكور تركيا واستقر مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل حاليا سائق أوبر.

وكان النجم التركي رد على اتهامات السلطات التركية في حديث لصحيفة “Welt Am Sonntag” الألمانية بالقول: ” لم أفعل أي شيء غير قانوني، أنا لست خائنا، لست إرهابيا”.

روسيا اليوم