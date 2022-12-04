المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام حيدوب





تفيد متابعات (المصادر)، أن المريخ سيفتقد خدمات اثنين من عناصر خط وسطه في مواجهة حيدوب النهود المقررة عصر غدٍ الاثنين لحساب الجولة “12” من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب متابعات (الصيحة)، فإن المريخ سيفتقد لخدمات “التاج يعقوب” بداعي الإيقاف بعد طرده بالورقة الحمراء في الجولة الماضية أمام توتي.. كما يفتقد المريخ لخدمات لاعب الارتكاز الأنغولي “خوسيه ماكايا” بداعي الإيقاف -أيضاً- بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام “توتي”.

يذكر أن الثنائي “ماكايا والتاج يعقوب” ظلا من العناصر الثابتة في توليفة المدير الفني البرازيلي “هيرون ريكاردو” خلال المباريات الثلاث التي أدارها منذ عودته لتولي مسؤولية تدريب المريخ لولاية ثانية.

صحيفة الصيحة