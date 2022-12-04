نقيب التمثيليين يكشف حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات





كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات قضية الفنانة منة شلبي، وحقيقة إحالتها لمحكمة الجنايات.

تحقيقات منة شلبي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “النيابة العامة أكدت أن قضية منة شلبي ما زالت قيد التحقيقات”.

قضية منة شلبي

وأكد أنه لم يتم إحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات مثلما تردد والقضية ما زالت قيد تحقيقات النيابة العامة.

ونفت النيابة العامة صحة الخبر المتداول اليوم بالمواقع الإخبارية بإحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، وأكدت النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

واهابت النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا ظهر الجمعة الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، وثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

بوابة فيتو