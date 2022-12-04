عضو اللجنة العليا للحج الأسبق: أقل سعر للعمرة يبدأ من 25 ألف جنيه





أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أقل سعر لبرنامج العمرة حاليا يبدأ من 25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي والذي يمثل أكثر من 70% من برامج العمرة التي تنظمها شركات السياحة.

واضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار لن تعلن حتي الآن عن الحصة التشغيلية لموسم العمرة لشهر ديسمبر، ولكن من المتعارف عليه أن تخصص الوزارة 40 تأشيرة عمرة لكل شركة وثقت عقودها للعمل بموسم العمرة.

أسعار برامج العمرة

وأشار إلي أن برامج العمرة 5 نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه وتختلف وفقا للخدمات المقدمة للمعتمر ودرجة السفر بالطائرات وخدمات الإقامة بالسعودية.

وأشار إلى أن اختلاف أسعار صرف الريال السعودي تؤدي إلي وجود ارتفاعات في أسعار برامج العمرة، خاصة في ظل الاقبال الكبير الي حجز برامج العمرة من دول العالم الإسلامي التي تسيير رحلات للعمرة، مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق والتي تؤدي إلي ارتفاع أسعار برامج العمرة أيضا.

خطة تشغيل موسم العمرة

وخاطبت غرفة شركات السياحة، الشركات العاملة في موسم العمرة لتلقي مقترحات الخطة التشغيلية لذروه موسم العمرة الحالي، بما يحفظ مصالح المعتمرين والشركات في وضع خطة تشغيل موسم العمرة.

وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه للشركات: « حرصا منا علي معرفة مقترحات الشركات فيما يخص الخطة التشغيلية لذروة تشغيل موسم العمرة الحالي، نرجوا منكم ملئ مقترح الخطة التشغيلية لموسم العمرة والمدرج علي موقع الغرفة تحت بند «مقترح الخطة التشغيلية لموسم العمرة».

وحددت غرفة شركات السياحة ال 8 من ديسمبر الجاري كآخر موعد لتلقي مقترحات الشركات فيما يخص الخطة التشغيلية لموسم العمرة، وأن ملئ تلك البيانات ضروريا لما له أهمية في اتخاذ القرار المناسب لاستكمال موسم العمرة بالشكل الأمثل بما يحافظ علي مصالح المعتمرين وشركات السياحة.

بوابة فيتو